AYM, 'Erdoğan’a hakaret' cezasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ceza alan SOL Parti üyesi Hüseyin Karadağ için hak ihlali kararı verdi. Davası tekrar görülen Karadağ’a mahkeme, beraat kararı verdi.

HABER MERKEZİ

2015 yılında Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olarak kayıtlara geçen 10 Ekim Ankara Garı Katliamı’na tepki göstermek için Zonguldak’ta eylem gerçekleştirildi.

Eylemde, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' edildiği iddiasıyla 9 kişiye dava açıldı. 2017 yılında ise dava sonuçlandı. Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, bir kişiye beraat, 8 kişiye ise 11 ay 20 günden 1 yıl 11 aya kadar hapis cezaları verdi.

Ceza alan SOL Parti üyesi Hüseyin Karadağ, karara itiraz etti. İtiraz, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Karadağ ise kararı Anayasa Mahkemesi’ne(AYM) taşıdı.

AYM, mahkemenin verdiği kararı hak ihlali olarak değerlendirdi. Kararda, “Yargılanan kişinin konuşmaları ve attığı sloganlar ifade özgürlüğü kapsamında ve eleştiri sınırları içinde olduğundan ceza verilmesi ifade özgürlüğünün ihlalidir” diye belirtildi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

AYM kararı sonrası Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava tekrar görüldü. Mahkeme, Karadağ’a beraat karar verdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar sanık hakkında üzerine atılı eylemi nedeniyle cezalandırılması talep olunmuş ise de; sanığın bu eyleminin sabit olmadığı, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak inandırıcı delil elde edilemediği anlaşılmakta. Fiilin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi."