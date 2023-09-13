AYM işkenceyi kabul etti

Haber Merkezi

Van'ın Erciş ilçesinde polisler tarafından ateşe verilen evde yanarak can veren Hediye Ataman’ın eşi Ahmet Ataman’ın başvurusunda hak ihlali kararı veren AYM, Ataman’ın gözaltında işkence gördüğü ve başsavcılığın gerekli soruşturmayı yürütmediğini belirtti.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde 17 Kasım 2016 tarihinde “İçeride teröristler var” iddiasıyla polis tarafından ateşe verilen evde bulunan 43 yaşındaki Hediye Ataman yanarak can verdi. Aynı gün gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan eşi Ahmet Ataman ise, tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Ataman’a, "Örgüt üyeliği" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi" iddiasıyla 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha önce evde yanarak öldürülen Hediye Ataman’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM), bu kez de eşi Ahmet Ataman için hak ihlali kararı verdi.

POLİSLER YARALANMAMIŞ

Gözaltında yaşanan işkence olayına ilişkin belirleme yapan AYM, “Somut başvurudaki sürece bakıldığında başvurucu hakkında kolluk görevlileri tarafından başvurucunun gözaltında tutulduğu dönemde düzenlenen tıbbi raporlarda başvurucunun vücudunun baş kısmı dâhil muhtelif yerlerinde sıyrık, ekimoz, kesik, şişlik tespit edilmiş ve bu yaralanmalar darp ve cebir izi olarak nitelenmiştir” denildi.

AYM, olay yeri tutanağının o gün operasyona katılan polisler tarafından tutulduğuna, polislerin söz konusu olayda yaralandıkları iddiasının da gerçek olmadığına dikkat çekti.

GEREKLİ İNCELEME YOK!

Soruşturma sürecinde yapılan işkence başvurusuna savcılığın “kovuşturmaya yer yok” kararı vermesinin dosya ile ilgili haklı bir şüphe uyandırdığına dikkat çeken AYM, şu belirlemeyi yaptı: “Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi, itiraz makamının da Başsavcılık tarafından işin esası incelenerek karar verilmişcesine olayı irdeleyerek itiraz değerlendirmesi yapması soruşturma makamlarının göstermesi gereken özen yönünden olumsuz bir izlenim, haklı bir şüphe oluşturmaktadır.”