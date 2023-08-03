AYM kararı: Bakan yardımcısı kadrolarına atananlar emekli maaşlarını alamayacak

Anayasa Mahkemesi, bakan yardımcısı kadrolarına atanan isimlerin emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam edeceklerine yönelik hükmün iptaline karar verdi. AYM, düzenlemenin mülkiyet hakkı içermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyeceğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "bakan yardımcısı" kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam edeceklerine yönelik hükmü iptal etti.



Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 134 milletvekili tarafından 2022 yılında yapılan bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan hükümlerin iptali istemli başvuruya ilişkin gerekçeli AYM kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE DÜZENLENEMEZ"

erekçeli karara göre, AYM Raportörü, kişilere ödenmesi öngörülen ücret, maaş, yaşlılık aylığı, emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatı gibi ödemelerin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirildiğini belirterek bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik veya yaşlılık aylıklarına dönük getirilen düzenlemenin mülkiyet hakkı içermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam etmelerine yönelik düzenlemenin, yetki yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal hükmü bugün itibarıyla 9 ay sonra yürürlüğe girecek.