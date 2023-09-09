AYM kararı yine çiğnendi: Cumartesi Anneleri 963. haftada da gözaltında

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması, AYM kararlarına rağmen 963. haftada da engellendi. Cumartesi Anneleri ile hak savunucuları, gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklaması bu hafta da engellendi. En az 20 kişi polis ablukasının ardından gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 963. haftasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en az 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gülendam Özdemir

Hanife Yıldırım

Gülseren Yoleri

Hatice Onaran.



Bizimle dayanışmak için gelenlerin gözaltına alınanlar ile buluşması da engellendi.#CumartesiAnneleri963Hafta pic.twitter.com/Od89KDuaJZ — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 9, 2023

Öte yandan Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'na bırakmak istediği karanfiller polis postallarıyla ezilirken Hasan Ocak'ın abisi Ali Ocak, darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Hasan Ocak'ın abisi Ali Ocak, darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.



Hani yasalara göre işkence mutlak yasaktı?#CumartesiAnneleri963Hafta pic.twitter.com/i1Va2EG69H — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 9, 2023

HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta (25 Ağustos 2018) buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımış, AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.