Cumartesi Anneleri'nden QR kodlu protesto: Kayıplarımıza ne oldu?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 'Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü' için hazırladıkları QR kodlu protesto ile “İstanbul kayıplarını unutmadık” diyerek “Kayıplarımıza ne oldu?” diye sordu.

Güncel 31.08.2023 09:22 Giriş: 31.08.2023 09:22

Güncelleme: 31.08.2023 09:32 Kaynak: Haber Merkezi

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