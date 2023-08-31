Cumartesi Anneleri'nden QR kodlu protesto: Kayıplarımıza ne oldu?
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 'Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü' için hazırladıkları QR kodlu protesto ile “İstanbul kayıplarını unutmadık” diyerek “Kayıplarımıza ne oldu?” diye sordu.
Zorla kaybedilen yakınları ve sevdikleri için 28 yıldır hakikat ve adalet mücadelesi veren Cumartesi Anneleri, Birleşmiş Milletler’in (BM) 'Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü' olarak tanıdığı 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü için QR kodlu protesto hazırladı.
Galatasaray Meydanı ve civarı başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli noktalarında görülebilecek QR kodları telefonundan taratanlar, 1936-1995 tarihleri arasında İstanbul’da zorla kaybedilen 31 kişinin hikâyelerinin olduğu bir sayfaya yönlendiriliyor.
Cumartesi Anneleri’nin web sitesinde bulunan sayfadan 1936 yılında zorla kaybedilen Salih Bozışık ile 1973- 1995 yılları arasında zorla kaybedilen Ali Kayahan, Hayrettin Eren, Nurettin Yedigöl, Süleyman Cihan, Mustafa Asım Hayrullahoğlu, Maksut Tepeli, Yusuf Erişti, Hüseyin Toraman, Ayhan Efeoğlu, Hüsamettin Yaman, Soner Gül, Halil Alpsoy, Hasan Gülünay, Ali Kırlangıçlı Erdoğan Şakar, Ali Efeoğlu, Behçet Cantürk - Recep Kuzucu, Cüneyt Aydınlar, Fevzi Aslan - Salih Aslan, Savaş Buldan- Adnan Yıldırım- Hacı Karay, Lütfiye Kaçar, İsmail Bahçeci, Rıdvan Karakoç, Hasan Ocak, Fehmi Tosun, Düzgün Tekin’in nasıl zorla kaybedildiklerine ilişkin bilgilere erişilebiliyor.