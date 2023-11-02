AYM kararını uygulamayan mahkeme, 28 çuval dosyayı Yargıtay'a gönderdi

TİP Hatay Milletvekili Gezi tutuklusu Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararını uygulamayan mahkeme, 28 çuval dava dosyasını Yargıtay’a yolladı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada tutukluyken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararını uygulamayan mahkeme, 28 çuval dava dosyasını Yargıtay’a yolladı.

Milletvekili seçildikten sonra tahliye talepleri reddedilen Can Atalay, AYM başvurmuştu. AYM, 25 Ekim açıkladığı kararda Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Kararı uygulamayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, yalnızca mahkeme başkanı Mesut Özdemir’in imzasının bulunduğu yazıda ihlalin daire kararından kaynaklandığı savunuldu, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtildi. Yazının tarihi de 13 Ekim 2023’tü. Mahkeme, ertesi gün tarihin "yanlışlıkla yazıldığını" savunarak 30 Ekim tarihli bir yazı daha yazdı.

Yargıtay 3'üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk de dün mahkemeye bir yazı göndererek İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir karar vermediğini, kendilerine gönderilen yazının bir müzekkere olduğunu, dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkan Mesut Özdemir, üye hâkimler Ferhat Akdoğan ve Nihal Kara’yla toplanarak oy birliğiyle dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi kararı aldı. "Ek karar" başlıklı yazı, Yargıtay’a gönderildi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bugün mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı İstanbul başsavcılığında görevli bir memurla Yargıtay’a yolladı.

AYM kararını uygulamayan mahkemenin 28 çuvaldan oluşan dosyanın tamamını fiziki olarak Yargıtay’a göndermesi kamuoyunda dosyanın sürüncemede bırakılacağı kaygısını yaratıyor.