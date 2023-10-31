Can Atalay’ı tahliye etmeyen hakim tanıdık çıktı

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen yerel mahkemece hakkında tahliye kararı verilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay'a ilişkin dosyaya bakan hakimin, 3 yıl önce CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen AYM kararını uygulamayan mahkeme heyetinde yer aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna vardığı Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında tahliye kararı vermeyen hakimin, 3 yıl önce CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı da uygulamayan mahkeme heyetinin üyesi olduğunu kaydetti.

Saymaz, söz konusu mahkeme heyetinin başkanının da şu an Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akın Gürlek olduğunu anımsattı.

Saymaz, "X" sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"AYM’ye rağmen Can Atalay’ı tahliye etmeyerek, dosyayı Yargıtay’a gönderen Hakim Mesut Özdemir tanıdık çıktı. Bu hakim 3 yıl önce yine AYM kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmeyen mahkemenin üyesiydi. O mahkemenin başkanı Akın Gürlek bugün Adalet Bakan Yardımcısı."

AYM’ye rağmen Can Atalay’ı tahliye etmeyerek, dosyayı Yargıtay’a gönderen Hakim Mesut Özdemir tanıdık çıktı.

Bu hakim 3 yıl önce yine AYM kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmeyen mahkemenin üyesiydi.

O mahkemenin başkanı Akın Gürlek bugün Adalet Bakan Yardımcısı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 31, 2023

TİP milletvekili ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermişti.

TARTIŞMALI BERBEROĞLU KARARI

Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunulması üzerine İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde olduğu gerekçesiyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmiş ancak Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebi kabul edilerek infaz durdurulmuştu.