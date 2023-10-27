AYM'nin gerekçeli Can Atalay kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlaline karar veren AYM ayrıca net 50.000 TL manevi tazminata hükmetti. Karar oyçokluğuyla alınırken, Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, İrfan Fidan ve Muhterem İnce karşı oy kullandı.

Güncel 27.10.2023 01:56 Giriş: 27.10.2023 01:56

Güncelleme: 27.10.2023 02:03 Kaynak: Haber Merkezi

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlaline karar veren AYM ayrıca net 50.000 TL manevi tazminata hükmetti.

Karar oyçokluğuyla alınırken, Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, İrfan Fidan ve Muhterem İnce karşı oy kullandı.

Karşı oy gerekçesinde ise Leyla Güven ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına atıfta bulunuldu. BAKAN TUNÇ "GEREKÇELİ KARARI OKUMAMIZ LAZIM" DEMİŞTİ Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermişti. AYM kararına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerekçeli kararı bir okumamız lazım. Gerekçeli karar doğrultusunda elbette ki işlem yapılır" demişti. Can Atalay kararı yerel mahkemede görüşüldü ancak sonuç çıkmadı