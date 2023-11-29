AYM, sanatçı Orhan Aydın'ın Rıza Sarraf paylaşımlarına 'ifade özgürlüğü' dedi

AYM, sanatçı Orhan Aydın'ın Rıza Sarraf hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle tazminata mahkum edilmesine 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın'a, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit isimlerinden olan Rıza Sarraf hakkında yaptığı Twitter (yeni adıyla X) paylaşım sebebiyle verilen manevi tazminat kararına 'ifade özgürlüğünün ihlali' dedi.

Mahkeme kararının iptal eden AYM, Aydın'a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Evrensel'in haberine göre; Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf hakında "Yemlediğiniz Rıza Sarraf'ın İran'daki partneri Babek Zencani idama mahkum ediliyor, siz halen bu rezilin koynundan çıkmıyorsunuz" tweeti atmıştı.

Orhan ayrıca Sarraf hakında yaptığı bir başka paylaşımında ise "Rıza Sarraf Türkiye'deki tüm mal varlıklarını satışa çıkarmış. Alan da şerefsizdir, hırsızdır, talancıdır aracı olan da" ifadelerini kullanmıştı.

Tweetler üzerine Sarraf, Orhan Aydın hakkında "kişilik haklarına saldırdığı" iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme Orhan Aydın'ın kullandığı 'rezil' ifadesinden ötürü 3 bin TL manevi tazminat kararı vermişti.

AYM, "mahkemenin ifade özgürlüğü ile davacının (Rıza Sarraf) şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurduğundan bahsedilemeyeceği değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandığı kararında Orhan Aydın'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.