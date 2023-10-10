İsmail Saymaz: Rıza Sarraf'ın babası İstanbul'da öldü

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Rıza Sarraf’ın babası Hüseyin Zarrab’ın geçen cumartesi günü İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini yazdı.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit isimlerinden olan ve 22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Rıza Sarraf'ın babası Hüseyin Zarrab yaşamıni yitirdi.

Haberi köşesinden duyuran gazeteci İsmail Saymaz, "Bir vakitler İran'ın en güçlü adamlarından gösterilen, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın arkadaşı Hüseyin Zarrab, Kapalıçarşı'da kuyumcuydu. İran'ın ambargoyu delmek için kurduğu altın ticaretine dayalı kayıt dışı ekonominin esas unsuruydu. Zarrab, oğlunun ABD'de sanık olarak yargılandığı mahkemede savcı ile anlaşarak, itirafçı tanık olmayı kabul etmişti. Dubai'deki döviz bürosu üzerinden ekonomik yaptırımları deldiği gerekçesiyle verilen cezayı yüzde 70 oranında düşürmüştü. Ancak cezayı ödemeden öldü diye yazdı.