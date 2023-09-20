AYM umursanmadı

AYM’nin “ihlal” kararına rağmen her hafta eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri’nin İdare Mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi. Anneler tekrar AYM’ye itirazda bulunma kararı aldı.

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri’nin kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetlerini sormak için yaptığı eylem olmak üzere, Galatasaray Meydanı’nın eylemlere yasaklanmasına karşı yürütmeyi durdurma” talebiyle İdare Mahkemesine yapılan başvuru reddedildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na çıkması polis tarafından 24 haftadır engellenmeye devam ediliyor. Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları her hafta gözaltına alınıyor. AYM’nin verdiği “ihlal” kararının ardından, alanın yasaklanması kararına karşı “yürütmeyi durdurma” talebiyle İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Yapılan başvurunun değerlendirilmesinin ardından Mahkeme talebi reddetti.

İHD’nin avukatlarından olan ve aynı zamanda kayıp yakını olan avukat Jiyan Tosun, Galatasaray Meydanı için verilen yasak kararını, hukuki süreçleri ve yaptıkları suç duyurusu başvurularına dair MA’ya değerlendirmelerde bulundu. AYM’nin “ihlal” kararını Beyoğlu Kaymakamlığı’na gönderdiklerini belirten Tosun, “AYM kararına uyun” şeklinde sık sık kaymakamlığa gönderdikleri dilekçelerin yanıtsız kaldığını söyledi. İstanbul Valiliği’nin “genel emir” kararına karşı geçen yıl İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde açtıkları “yürütmeyi durdurma” yönündeki dava taleplerinin iki hafta önce 2577 sayılı kanunun 27’nci maddesi koşullarının bir arada gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedildiğini belirten Tosun, yargı sürecinin itiraz üzerine İstinaf mahkemesinde halen devam ettiğini söyledi. AYM’ye yeni bir başvuru yapma hazırlıklarının olduğunu belirten Tosun, “Yapacağımız başvuru konuları ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özellikle ters kelepçenin ya da darp edilmenin söz konusu olduğu haftalar için de kötü muamele yasağı gibi başvurular yapacağız. Yine kapsamını da ona göre değerlendireceğiz. Etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle ‘adil yargılanma hakkı’ kapsamında da başvuracağız” diye belirtti.

Her hafta düzenlenen eylemlerde polisler hakkında ayrı ayrı suç duyurularında bulunduklarını da aktaran Tosun, “Şimdiye kadar 943’ncü hafta için savcılık soruşturma izni verilmesi talebiyle valiliğe başvurdu. Valilik, ‘soruşturma izni verilmemesi’ yönünde kararını bir ön inceleme raporuyla; aslında hiçbir araştırmada yapmaksızın, suça karışan polislerin ifadesini almadan, polisleri tespit etmeden, görüntüleri de incelemeden ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararı verdi. Biz de o karara karşın idare mahkemesine itiraz yoluna gittik. Ama henüz sonuçlanan bir şey yok” diye konuştu.