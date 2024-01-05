AYM üyesi, Can Atalay kararına gönderme yaptığı 'karınca-fil' paylaşımını sildi

AYM Üyesi Kenan Yaşar, Yargıtay'ın Can Atalay kararının ardından yaptığı 'karınca-fil' hikayesi paylaşımını kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Kenan Yaşar, Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararına illişkin dikkat çeken sosyal medya paylaşımını sildi.

AYM Üyesi Yaşar, Yargıtay'ın Can Atalay hakkında AYM'nin ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına uymamasına sosyal medyadan paylaştığı hikaye ile gönderme yaptı.

Kenan Yaşar, yaptığı paylaşımda 'karınca-fil' hikayesini anlatarak şunları yazdı: "Karıncalar fili çok kıskanır 'O canlıysa biz de canlıyız o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu! Ez onu!"

AYM Üyesi Yaşar'ın gündem olan paylaşımına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşar, söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

Kenan Yaşar, Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine TBMM’de yapılan seçimde AKP ve MHP'den 302 oy alarak AYM üyeliğine seçilmişti. 1 Ocak 2022 tarihinde göreve başlamıştı.