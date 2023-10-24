Aynı acıları yaşamak kader değil

Haber Merkezi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Depremlerinin 12, İzmir Depreminin 3’üncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Her yeni afette aynı acıları yaşamak kaderimiz değil” dedi. Açıklamada, ülke topraklarında 1900’lü yılların başından günümüze kadar otuza yakın büyük ölçekli deprem meydana geldiği ve resmi kayıtlara göre 100 binden fazla insan hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralanıp, binlerce yapının yerle bir olduğu veya önemli ölçüde hasar gördüğü belirtildi.

BU DURUM İZAH EDİLEMEZ

“Son yüz yılda, yaşanan onca acı deneyime, bilimsel ve teknik anlamda ilerlemeye ve yetişmiş mühendis kaynağının gelişmesine rağmen her büyük ölçekli yeni depremde yıkım ve can kayıplarıyla karşılaşıyor olmamız izah edilebilir bir durum değildir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sadece son 24 yılda yaşadığımız depremler göz önünde bulundurulduğunda, siyasi iktidarlar değişse de yıllardır deprem gerçeğinin görmezden gelindiği, inşaat sektöründeki rant ekonomisine ve popülizme dayalı politikalarla yurttaşlarımızın adeta ölüme terk edildiği anlaşılmaktadır.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye’de deprem konusunda milat olarak kabul edilen Büyük Marmara Depreminden sadece 12 yıl sonra Van’da, önce 23 Ekim 2011de 7.2 büyüklüğünde, 17 gün sonra ise 5.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki depremde toplam 636 yurttaşımız hayatını kaybetti. Van Depremlerinden 9 yıl sonra 30 Ekim 2020de bu kez İzmir`de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 119 kişi hayatını kaybetti.”