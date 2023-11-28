Ayrımcılığı körükleyen kararlara itirazımız var!

Haber Merkezi

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadının İnsan Hakları Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasına karşı Danıştay’a yaptığı iptal başvurusunun duruşması bugün yapılacak.

Konuya ilişkin 4 kadın örgütü dün yazılı bir açıklama yaparak destek çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: Kadınlara yönelik ayrımcılığı körükleyerek erkeklere hizmet eden yasalara ve karar mekanizmalarına itiraz ediyoruz. Buradayız çünkü kadınların maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddetin en çok kendi hayatlarımızdan tanığıyız ve kadınlar lehine bu hukuk düzenini dönüştürmek için mücadeleye her yerde devam edeceğiz.”