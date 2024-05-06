Ayşe Ateş, Özgür Özel ile görüştü: Siyasi isimleri açıklayacağım

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ayşe Ateş, cinayete ilişkin siyasi isimlerin gizlilik kararının kalkmasının ardından paylaşacağını belirterek, "Bu iddianame ya geri çevrilecek ya da vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle iddianameyi yeniden yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayşe Ateş, "Benim ifadem iddianamede yok, başka ifade veren arkadaşların da ifadeleri iddianameye eklenmemiş. İçi boş, sanki çok basit alacak-verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var ortada. İddianame bile diyemeyeceğim, böyle bir iddianame olmaz çünkü. Bu iddianame ya geri çevrilecek ya da vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle iddianameyi yeniden yazdıracağız" değerlendirmesini yaptı.

"UMUTLARIMIZ TÜKENDİ"

Ayşe Ateş, şöyle devam etti: "Bugüne kadar umutla bekledik. Hukukun işleyeceğine, devletimizin bu işi çözeceğine ama maalesef umutlarımız burada tükendi. Mücadeleme devam edeceğim."

Siyasi isimleri daha sonra açıklayacağını bildiren Ateş, "Gizlilik kararı kalktıktan sonra ifademi paylaşacağım, orada görebilirsiniz" dedi.

Özgür Özel'le görüşmesi hakkında konuşan Ateş, "Durumu daha detaylı bir şekilde görüştüm. Kendisi de bize uzun bir vakit ayırdı, çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Davanın hukuki anlamda da, siyasi anlamda da, sosyal anlamda da, manevi anlamda da arkamızda olduğunu, bize destek vereceğini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEBİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğunu belirten Ateş, "Seslendim ve bir cevap bekliyorum. Görüşme talep ettim. Bekliyoruz, zamanı var dediler. Henüz net bir şey yok" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Ayşe Ateş ile görüşen Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir ile görüştük. İddianameyle ilgili duyulan rahatsızlığı ve yargılama sürecine ilişkin endişeleri karşılıklı değerlendirdik. Bu onurlu mücadelesinde her alanda kendisine destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.