Aytun Çıray, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

Eski CHP ve İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşecek.

İYİ Parti'den 4 ay önce istifa eden ve sonrasında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemine gelen eski CHP ve İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, perşembe günü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek.

İki isim, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'da görüşecek. Zafer Partisi'nden yapılan bilgilendirmede ikilinin 'özel bir görüşme' gerçekleştireceği belirtilirken basın mensupları da parti binasına davet edildi.

ÇIRAY'IN AÇIKLAMALARI

6 Haziran'da İYİ Parti'den istifa eden Çıray, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını söylemiş ve "Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı" demişti.

Çıray son olarak ise geçtiğimiz hafta, İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak şartıyla, İzmir'de AKP'nin aday çıkarmama ihtimalini tartıştığını öne sürmüştü.

İSTİFA MESAJINDA ÖZDAĞ VURGUSU

Aytun Çıray, 6 Haziran'daki istifa mesajında ise Ümit Özdağ'dan bahsederek, "Derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay'ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Sayın Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık" ifadelerine yer vermişti.