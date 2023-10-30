Azami tutukluluk süresi dolan Gültan Kışanak'ın avukatları: Hukuka karşı hile

7 yıllık azami tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gültan Kışanak'ın ailesi ve avukatları basın toplantısı düzenledi. Tahliye talebini içeren dilekçeye 5 gündür cevap verilmediğini açıklayan avukatlar, gelişmeleri AİHM'e aktaracaklarını söylediler.

Kobani Davası’ndan tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı ve BDP Milletvekili Gültan Kışanak’ın ailesi ve avukatları, Sanat Çalışmaları Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) belirlenen 7 yıllık azami tutukluluk süresi dolması üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvurulara ilişkin konuşan avukatlar, AKP'nin yasayı kendisine uygun hale getirdiğini belirterek, "Hukuka ve kanuna karşı hiledir" dediler.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre avukat Gül Altay, HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aynı dosyadan tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, “HDP’li siyasetçilerle ilgili verilen tutuklama kararlarının siyasi nedenlerle verildiği, asıl amacın iktidar partisinin seçimle kazanamadığı belediyeleri kayyum ile ele geçirmek ve halkın iradesini gasp etmek olduğu artık bilinen ve herkesçe kabul edilen bir olgudur” dedi.

"AZAMİ TUTUKLULUK SÜRESİ DOLDU"

Avukat Gül Altay, Kışanak’ın, tutuklandıktan sonra Kobanê Kumpas Davası’na dahil edildiği ve davanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini belirtti. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu davada hukuka uygun, adil bir yargılama maalesef söz konusu değildir. Uzun bir süredir iktidar partisinin gayri meşru amaçlarının bir aracı haline gelmiş olan bir yargılama izliyoruz. Müvekkilin gözaltına alınışından bugüne, yargılamanın her aşamasında gerçekleşen hukuk ihlalleri artarak devam etmiştir. Yargılama öyle bir hal almıştır ki mahkeme heyeti artık iç hukuk mevzuatına dair kurallara bile uyma gereği duymamaktadır. 25 Ekim tarihi müvekkilin ilk gözaltına alınma tarihinin yıldönümüdür. 25 Ekim 2023 itibariyle müvekkilin tutukluluğu 7. yılını doldurmuştur. Bu sürenin önemi Türkiye yasalarında öngörülen maksimum tutukluluk süresi olmasıdır.

Altay, Kışanak'ın tahliye edilmesi talebini içeren 25 Ekim tarihli dilekçeye, üzerinden 5 gün geçmesine rağmen cevap verilmediğini de sözlerine ekledi.

"GELİŞMELERİ AİHM’E AKTARACAĞIZ"

Anayasa Mahkesi’ne yaptıkları başvurudan bir sonuç almadıklarını ifade eden avukat Cihan Aydın ise Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı “yasayı kendilerine uygun hale getirdiler. Hukuka ve kanuna karşı hiledir bu. Tutukluluk süreleri adli suçlar için 5 yıl siyasi suçlar için 7 yıldır. Gelişmeleri AİHM’e aktaracağız" dedi.

FIRTINA: 25 EKİM’DE TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYORDU

Basın toplantısının ardından HEDEP PM üyesi Kerem Fırtına söz aldı ise “Tartışmaya açık bir konuşma değildir. Hepimiz okuduğumuzu anlıyoruz. 25 Ekim tarihinde Kışanak tahliye edilmeliydi. Fakat bugün 30 Ekim ve bu karar uygulanmıyor. Acil tahliyesini bekliyoruz” diye konuştu.