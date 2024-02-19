Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat'ta yapılan 'cumhurbaşkanlığı seçiminin' ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde yapılan 'seçimlerin' ardından ilk resmî ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ikili ilişkilerin gözde geçirileceği, işbirliğinin derinleştirilmesi için adımlar atılacağı ve bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.