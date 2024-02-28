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Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakereleri Berlin'de başladı.

Dünya
  • 28.02.2024 17:07
  • Giriş: 28.02.2024 17:07
  • Güncelleme: 28.02.2024 17:12
Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı
Fotoğraf: AA

Azeri ve Ermeni bakanlar, barış görüşmeleri kapsamında Berlin’de bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock karşıladı.

Baerbock, geçen kasım ayında iki ülkeyi ziyaret etmişti.

Yaklaşık 10 gün önce ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Münih'te bir araya gelmiş ve barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi konusunda mutabık kalmışlardı.

Aliyev ile Paşinyan Münih’te bir araya geldi
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