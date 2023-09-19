Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle bölgede "antiterör operasyonu" başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle "antiterör operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı,başlatılan operasyonda siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni güçlerin, son birkaç ayda "Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

RUSYA: TARAFLARI KAN DÖKÜLMESİNİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon başlatmasıyla ilgili "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya çağırıyor" dedi.

Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu belirten Zaharova, "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANMIŞTI

Karabağ'daki Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de cumhurbaşkanı seçimi düzenlemişti. Duruma tepki gösteren Azerbaycan yönetimi ise seçimi "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Sovyetler Birliği’inin sona ermesinden bu yana Ermenilerin çoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ konusunda anlaşmazlık yaşayan Erivan ile Bakü, 2020’de patlak veren 44 günlük savaşın ardından Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ’ın büyük bir bölümü Azerbaycan’ın olmuştu. Ancak son aylarda Bakü yönetiminin bazı ihlaller sebebiyle bölgedeki Ermenilere ikmal sağlanan Laçin Koridoru’nun kapatması da iki ülke arasındaki tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Bölgede son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşenen mayınların patlaması sonucu siviller ve polis memurları yaşamını yitirmişti.