Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenileri kayıt altına alacak

Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Ermenilerin büyük bir kısmının bölgeyi terk etmesi beklenirken, Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin kayıt altına alınacağını bildirdi.

Azerbaycan devleti, ülkeye "entegre şekilde" yaşamak isteyen Ermeni sakinler için kayıt süreci başlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin, hukuki durumlarının tespiti için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

Başvuru ve kayıt sürecinin, Devlet Göç Dairesince bu amaçla oluşturulan özel bir portal aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceği, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin gönüllü şekilde ön kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da operasyon başlatmıştı.

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmış, kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı operasyonun ardından Ermenilerin önemli bir kısmının bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Şu ana dek Karabağ’daki 120 bin Ermeni’nin Ermenistan’a göç edeceği bildirildi.