Azerbaycan ve Ermenistan'ın Berlin'deki barış görüşmeleri tamamlandı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış müzakerelerinde bazı temel konularda ilave çalışmalara devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Dünya 29.02.2024 16:52 Giriş: 29.02.2024 16:52

Güncelleme: 29.02.2024 16:55 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA