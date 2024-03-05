Aziz Çelik, emekli aylıklarındaki gerçeği rakamlarla gözler önüne serdi

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin büyük kısmını ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığının Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’una eşit olduğunu, bu düzeyini koruması için mevcut durumda 23 bin 633 TL olması gerektiğini ve 13 bin 633 lira eksildiğini anlattı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emekli aylığı 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye" sözlerindeki yönlendirmeyi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı verileri ile açıkladı.

Çelik, emeklilerin büyük kısmını ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığının AKP'nin iktidara gelişinden bir ay sonra, Aralık 2002’de, asgari ücretin yüzde 139’undan (184,3 TL, 66 TL değil) iken 2024’te asgari ücretin yüzde 59’una (10 bin TL) gerilediğini yazdı.

Aziz Çelik, en düşük işçi emekli aylığının 2002'deki düzeyini koruması için mevcut durumda 23 bin 633 TL olması gerektiğini, dolayısıyla en düşük işçi emekli aylığının 13 bin 633 lira eksildiğini ifade etti.