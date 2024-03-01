Aziz Çelik, madde madde anlattı: En düşük emekli aylığının 15 bin TL olması mümkün

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bütçeye getireceği yük' gerekçesiyle emekli aylıklarına yapılacak zamma kapıyı kapatmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından 6 maddelik bir paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, en düşük emekli aylığının 15 bin TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artışın mümkün olduğunu kaydetti. Çelik, "Emekliler için kaynak var, irade ve tercih yok" dedi.

Prof. Dr. Aziz Çelik, yüksek enflasyona rağmen 'bütçede yaratacağı yük' gerekçe gösterilerek yeterli iyileştirme yapılmayan emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15 bin TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artışın mümkün olduğunu ifade eden Çelik, "Emekliler için kaynak var, irade ve tercih yok" dedi.

"YILLIK MALİYET YAKLAŞIK 900 MİLYAR LİRA"

Çelik, "X" sosyal medya hesabından yaptığı altı maddelik paylaşımda, emekli aylığına yapılacak olası zammın mümkün olduğunu vurguladı.

Bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) aktarılan kaynakların bütçeye oranının 2008'den bu yana uzun yıllar yüzde 15-20 aralığında seyrettiğini kaydeden Çelik, "2024 bütçesiyle bunu yüzde 10'a çekmeye çalışıyorlar. 2024'te bütçeden SGK'ye transfer için ayrılan kaynak 1,2 trilyon lira" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"16 milyon emekliye ve hak sahibine 5 bin TL artış yapmanın yıllık maliyeti yaklaşık 900 milyar liradır. Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynak yüzde 17 olursa emeklilere 5 bin lira zam yapılabilir. 2008 sonrasında çok daha yüksek oranlarda kaynak aktarmak mümkün oldu. Şimdi neden yüzde 10'a düşürüyorsunuz? Kaynak var. Geçmiş yıllarda bütçeden SGK'ye aktarılan oran korunursa kaynağın lafı olmaz."

📌Emekliler için kaynak var, irade ve tercih yok.



İDDİA EDİYORUM!



1️⃣Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün!



2️⃣Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynakların bütçeye oranı 2008'den bu yana… pic.twitter.com/HJoB1rz8Ni — aziz çelik (@EmeginHalleri) March 1, 2024

ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam önerisini kapıyı kapatmış, yurttaşlardan 'sabır' istemişti.

Erdoğan, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum" diye konuşmuştu.