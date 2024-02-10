B sınıfı ehliyet 125'lik motor kullanır mı? Araba ehliyeti 125 cc motor sürebilir mi?

B sınıfı ehliyet 125'lik motor kullanır mı sorusu pek çok yurttaşın gündeminde. Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile pek çok yurttaşın gündemine araba ehliyeti 125 cc motor sürebilir mi sorusunu getirdi. Peki, B sınıfı ehliyet 125'lik motor kullanır mı? Araba ehliyeti 125 cc motor sürebilir mi? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi AKP'nin seçim vaatlerinden biri de B sınıfı araba ehliyetine sahip yurttaşların 125 cc'ye kadar olan motorsikletleri kullanabileceğine yönelik çalışma yapacakları olmasıydı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği bu vaat sonrasında pek çok yurttaş B sınıfı ehliyet 125'lik motor kullanır mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi Gazete'de10 Şubat 2024'te yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile pek çok yurttaşın gündemine araba ehliyeti 125 cc motor sürebilir mi sorusunu getirdi. B sınıfı ehliyet 125'lik motor kullanır mı? Araba ehliyeti 125 cc motor sürebilir mi? İşte detaylar...

B sınıfı ehliyet 125'lik motor kullanır mı?

Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile B sınıfı ehliyet sahibi yurttaşlar ticari faaliyetlerde bulunmak dışında 125'lik motor kullanabilecekler. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik B sınıfı ehliyete sahip yurttaşların 125 CC'ye kadar olan motorları kullanmasının önünü açtı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek. Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak. Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek. Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.

Araba ehliyeti ile hangi motorlar sürülebilir?

Araba ehliyeti yani B sınıfı sürücü belgesine sahip yurttaşlar 125 cc'ye kadar olan motorları ticari faaliyetler haricinde kullanabilmektedir.

125 cc motor sürebilmek için hangi ehliyet gerekir?

Silindir hacmi 125 cc'ye ya da motor gücü 35 kw'ye kadar olan tüm motorlar A1 ve B ehliyet ile tüm kullanılabilir. Ancak B ehliyet sahibi yurttaşlar 125 cc'ye kadar olan motorları ticari faaliyetlerde bulunacak şekilde kullanamaz. Silindir hacmi 125 cc'den büyük olan ya da motor gücü 35 kw'den büyük olan tüm motorlar içinse A2 sürücü belgesi gerekmektedir.