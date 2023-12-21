Babacan'dan Akşener'e: "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i eleştirdi. TBMM'de konuşan Babacan, "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a söylediği iddia edilen 'korkak' sözünü, isim vermeden eleştirdi.

Babacan, 14 Mayıs seçimlerinin sadece muhalefette değil, aktif siyaset yapan birçok insanda hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını vurgularken seçim sonrasında muhalefet partilerinin iç tartışmalarının hayal kırıklığını büyüttüğünü söyledi.

İsim vermeden Meral Akşener'in Mansur Yavaş hakkındaki sözlerini eleştiren Babacan, şunları söyledi:

"Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız."

Yerel seçimlerle ilgili mesajlar da veren Babacan, ay başında yerel seçimler için 51 belediye başkan adayını açıkladıklarını hatırlatırken gelecek hafta da Ankara'da yapacakları törenle ikinci grup belediye başkan adaylarını duyuracaklarını söyledi.