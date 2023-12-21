İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerektiğini belirterek partisinden istifa etti. 'Korkak' tartışması hakkında da görüş beyan eden Arslan, "Yavaş, bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir" dedi.

İYİ Parti'de yaşanan istifa dalgası sürüyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerektiğini belirterek partisinden istifa etti. 7 ayda yaşanan 6'ncı istifanın ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e düştü.

Arslan, sosyal medya hesabından uzun bir mesaj yayınlayarak istifa gerekçelerini anlattı. Partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararına saygı duyduğunu ancak Ankara özelinde Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerektiğini belirten Arslan, şunları ifade etti:

"ANKARA İÇİN ÖZEL ÇABA GÖSTERDİM"

"Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener’in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara’da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara’nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim."

"YAVAŞ KORKAK DEĞİL ÇATAL YÜREKLİDİR"

Mansur Yavaş'ın 2019'dan beri Milelt İttifakı belediye başkanı gibi çalıştığını savunan ve İYİ Parti'nin Ankara'daki 25 ilçe başkanının 21'inin Yavaş'a destek verdiğini vurgulayan Arslan, 'korkak' tartışmasına da değindiği açıklamasına şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir."

Kendisini milletvekili seçen seçmenlere teşekkür eden Arslan, İYİ Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini, TBMM'de bağımsız milletvekili olarak görev yapacağını vurguladı.

KAMUOYUNA DUYURULUR:

İYİ Parti, Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde demokrasinin kökleşip kurumsallaşmasını ve kamu kaynaklarının etkin, verimli bir şekilde… pic.twitter.com/fr0F2LNozN — Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) December 21, 2023