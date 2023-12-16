İYİ Parti Diyarbakır il teşkilatında toplu istifa

İYİ Parti'den Şeyh Said üzerinden başlayan tartışmaların ardından İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun disipline sevk edilmesi ve istifa etmesinin ardından partinin Diyarbakır il teşkilatında toplam 12 bin 750 üye istifa etti.

İYİ Parti'de yeni bir istifa dalgası daha yaşandı. Şeyh Said üzerinden başlayan tartışmaların ardından istifa eden İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun oğlu İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Vecdin Ensarioğlu, il başkanlığında yaptığı konuşmada, "Sayın Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz" dedi.

"ŞEYH SAİD İSMİNİN VERİLMESİ DOĞAL KARŞILANDI"

Ensarioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç gündür sosyal medyada sayın bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu’na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır’daki bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, sayın bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliği çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır.



'İYİ PARTİ HÜR VE MÜSTAKİL GÖRÜŞLERE TAHAMMÜL EDEMEDİ'

21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz, 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz sayın Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz."