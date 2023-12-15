İYİ Parti Diyarbakır'da Ensarioğlu krizi: İl teşkilatı yarın topluca istifa edecek

Peş peşe gelen istifaların ardından İYİ Parti'deki kriz giderek büyüyor. Şeyh Said üzerinden başlayan tartışmaların ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifa etmesi yeni bir krizi tetikledi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Ensarioğlu’nun oğlu İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, yönetim kurulu ve ilçe teşkilatları 16 Aralık Cumartesi (yarın) topluca istifa edecek.

Habere göre istifalar, düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu bugün partisinden istifa etti. Partisinin "merkezden uzaklaşmasını" eleştiren Ensarioğlu, Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Ensarioğlu veda mesajında Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmesisinin İYİ Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikası olduğunu kaydetmiş ve "İYİ Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır" demişti.

İYİ Parti'den seçimlerden sonra 5'i milletvekili olmak üzere 10 üst düzey isim görevden alındı ya da istifa etti. Partinin milletvekili sayısı 44'ten 39'a düştü.