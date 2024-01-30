Babacan'dan 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Çocukların üzerinden ellerinizi çekin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ülkü Ocakları’nın okullarda girerek çocuklarla buluşturulmasına tepki göstererek, "Çocukların üzerinden ellerinizi çekin" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ülkü Ocakları’nın okullarda girerek velilerden izinsiz bir şekilde çocuklarla buluşturulmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Babacan, "Çocukların üzerinden ellerinizi çekin. O çocuklar eğitim için okullara gidiyor, küçük ortağın siyasi propagandasına maruz kalmak için değil" ifadelerini kullandı.

Babacan, şunları söyledi: "Ülkesini seven, sınıfları miting alanına çevirmek yerine sınıfa aç gelen çocuklarımız için, gittikçe bozulan eğitim sistemimizin düzeltilmesi için çalışmalı."

Çocukların üzerinden ellerinizi çekin. O çocuklar eğitim için okullara gidiyor, küçük ortağın siyasi propagandasına maruz kalmak için değil.



Ülkesini seven, sınıfları miting alanına çevirmek yerine sınıfa aç gelen çocuklarımız için, gittikçe bozulan eğitim sistemimizin… https://t.co/H0k5DQk24d — Ali Babacan (@alibabacan) January 30, 2024

Ülkü Ocakları temsilcilerinin okullarda öğrencilerle buluşturulmasına ve buradan ‘bozkurt işareti’ yapılarak fotoğraf paylaşılması tepki çekmişti.

Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler de üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yapmıştı.

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas duruş"a geçerek Diler’in geçişini beklemişti.