Babacan: Osman Kavala'nın yargılanmasını dahi gerektirecek somut sebep yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi. Gezi hükümlüsü Osman Kavala ile ilgili bir soruya yanıt veren Babacan, dosyanın tamamen bir 'inat' meselesi olduğunu, Kavala'nın yargılanmasını dahi gerektirecek somut sebepler olmadığını kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Batılı siyasetçiler ve devleti yönetenler, İsrail lobisinin korkusuyla, havucuyla baskı altındalar. Onlara göre Gazzeliler, yasları tutulmaya değer canlı bile değil. Onlara göre öldürülenler sadece birer zayiat" dedi.

Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Bu vahşetin sadece Gazze ile sınırlı olmadığını dile getiren Babacan, İsrail'in hapishanelerine doldurduğu Filistinlilere işkence ettiğini, coplarla, tazyikli sularla ve plastik mermilerle işkence yaptığını vurguladı.

Gazze'nin bir açık hava hapishanesine çevrildiğine işaret eden Babacan, "Gazze'de İsrail'in dur durak bilmeyen katliamı devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kaybı 16 bini aşmış durumda. Yaralanan insan sayısı 40 binin üzerinde. Gazze'de yaşayan nüfus yaklaşık 2 milyon 300 bin. Bu sayıları 340 milyonluk ABD nüfusu ile karşılaştırıp bir orantılayalım: Öyle bir savaş düşünün ki ABD'de 2 milyon 400 bin sivil insan ölmüş olsun, 6 milyon sivil yaralanmış olsun. Kıyasladığımızda ne kadar büyük bir katliam olduğunu daha açık görebiliyoruz" diye konuştu.

Gazze'de 281 sağlık çalışanının ve 73 basın mensubunun öldürüldüğünü; Gazze nüfusunun yüzde 80'inin evsiz durumda olduğunu belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Biz konuşacağız, konuşmak zorundayız. Çünkü Gazze'dekilerin sesini kısıyorlar. Sosyal medyada gönderiler yasaklanıyor. İnsanlar, Gazze ile ilgili paylaşımları yüzünden işlerinden oluyorlar. Bunlar, Avrupa'da, Amerika'da yaşanıyor. Avrupa'da sokağa çıkan binlerce insan Gazze için ses yükseltmeye çalışsa da asli görevi insanı yaşatmak olan devletler sessiz. Sessizliği bırakın, birçok kurum ve kurul, kendini İsrail hükümetinin yaptıklarını meşrulaştırmaya adamış durumda. Devlet binalarında, muhalif partilerin bürolarında, derneklerde sarkıtılan İsrail bayraklarını görüyoruz. Özellikle Batılı siyasetçiler ve devleti yönetenler, İsrail lobisinin korkusuyla, havucuyla baskı altındalar. Onlara göre Gazzeliler, yasları tutulmaya değer canlı bile değil. Onlara göre öldürülenler sadece birer zayiat."

"KAVALA MESELESİ TAMAMEN BİR İNAT MESELESİDİR"

Osman Kavala ile ilgili bir soruya ise Babacan, "Osman Kavala meselesi tamamen bir inat meselesidir" diye yanıt verdi.

Babacan, "Kavala ve benzer durumda olan birçok insanın, bırakın tutuklu yargılanmayı, yargılanmalarını dahi gerektirecek somut sebepler yok" diye konuştu.