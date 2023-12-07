Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi sürecine ilişkin konuştu. Tunç "Burada bir savaş suçu işlendiği dünyanın kabulü. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin elinde yeterli delil var" açıklamasında bulundu. Bakan Tunç Kavala dosyasına yönelik de "Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu tabii başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tavrı da belli orada nasıl bir siyasi süreç işlediğinde hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi sürecine değinen Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin elinde yeterli delil bulunduğunu söyledi, "Burada bir savaş suçu işlendiği dünyanın kabulü" diye konuştu.

İstanbul’da 30 Kasım Perşembe günü Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobilin motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması, Mohamud'un ise serbest bırakılmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Tunç, ölüm nedeniyle kazadaki suç unsurunun değiştiğini, buna yönelik soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

AİHM'İN KAVALA KARARI

AİHM'in Osman Kavala kararıyla ilgili soruya da yanıt veren Tunç, "Avrupa konuyu maalesef yargı dışında tartışıyor" dedi. Konunun siyasallaştırıldığını savunan Tunç, "Türkiye'nin haklılığını Türk yargısının bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vermiş karara saygı duyulmasını hep ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunç, şunları söyledi:

"Yargımız vermiş olduğu bir karar söz konusu ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı. Başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavrı da belli… Orada nasıl bir siyasi süreç işlediğini de hep beraber görüyoruz. Avrupa konuyu maalesef yargı dışında tartışıyor. Dosyadaki deliller, işlenen suç, Gezi olaylarının 10 yıl öncesini hatırlarsak bir şiddet olayı olduğunu o gün hep beraber yaşamıştık. Dolasıyla bir kalkışma hareketi söz konusuydu. Bu da Türk yargısı tarafından delilleriyle tespit edildi. Oradaki Bakanlar Komitesi’ndeki görüşmeler devam ediyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak Bakanlar Komitesi'nde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Burada Türkiye'nin haklılığını Türk yargısının bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vermiş karara saygı duyulmasını, bu konuyu siyasallaştırılmaması gerektiğini hep ifade ediyoruz."