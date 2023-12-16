Babam 4 ay yaşayamaz!

AYM’nin iptal ettiği “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla tutuklu bulunan Abdulalim Kaya’nın oğlu, “Babam 4 ay yaşayamaz” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Batman M Tipi Cezaevi’nde bulunan 81 yaşındaki ağır hasta tutsak Abdulalim Kaya’ya, 2008’de katılmış olduğu bir basın açıklaması gerekçesiyle Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır” maddesi ve “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla 5 yıl hapis cezası verildi.

Cezası Yargıtay tarafından 2011’de onanan Kaya, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 Aralık’ta TCK’nin 220’nci maddesinin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen 6’ncı fıkrasını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Ancak kararın 4 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Böbrekleri iflas etmesine rağmen tahliye edilmeyen Kaya’nın oğlu Felemez Kaya, “Babam 4 ay cezaevinde yaşayamaz. Acilen tahliye edilmesi lazım” dedi.