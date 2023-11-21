Yüzde 93 engelli tutuklu için Meclis’e başvuru

Haber Merkezi

HEDEP milletvekilleri, 80 yaşındaki yüzde 93 engelli tutsak Abdulalim Kaya için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ile Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, 80 yaşındaki yüzde 93 engelli tutsak Abdulalim Kaya için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvuruda bulundu.

‘YAŞAMI TEHLİKEDE’

Başvuruda, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Abdulalim Kaya’nın tek başına yaşamını devam ettiremeyecek durumda olduğu vurgulandı. Başvuruda, “Mahpusun sağlık durumu hakkında elde ettiğimiz bilgilere göre; mahpusa demans teşhisi konulmuştur. Ayrıca mahpusun sol gözü görmemekte ve sol kulağı da duymamaktadır. Yine mahpusun böbreklerinin iflas ettiği ve kalp hastalığından kaynaklı bir yıl önce anjiyo olduğu bilinmektedir” denildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kaya hakkında yüzde 93 engelli raporu verdiği belirtilen başvuruda, komisyonun acil bir şekilde cezaevine ziyaret etmesi istendi. Başvuruda, ayrıca Kaya’nın infazının ertelenmesi talep edildi.

Her iki vekil ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.