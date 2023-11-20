30 yıl sonra: Ne söylesem eksik kalır

Haber Merkezi

İzmir Aliağa Şakran 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Yusuf Aydın, 30 yıllık tutukluğun ardından tahliye edildi. Aydın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1993 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve müebbet hapis cezası aldı.

32 yaşında cezaevine giren Aydın, en son sevk edildiği Şakran T Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Aile ve yakınları tarafından cezaevi önünde karşılanan Aydın, "Büyük bir bedel verdik. Hala da veriyoruz. Tahliye olduğum için heyecanlıyım, ancak geride bıraktığım arkadaşlarım için üzgünüm. Ne söylesem eksik kalır" diye konuştu.