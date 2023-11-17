30 yıllık hasta tutuklu Nesimi Kalkan tahliye edildi
Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 30 yıllık hasta tutuklu Nesimi Kalkan, tahliye edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1992 yılında gözaltına alınan Nesimi Kalkan’a, yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından “ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma” iddiasıyla müebbet hapis cezası verildi.
Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 30 yıldır cezaevinde kalan ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) hasta tutuklu listesinde yer alan Kalkan, 30 yıllık süre zarfında Bursa, Edirne, Tarsus, Silifke, Tekirdağ, Antep, Diyarbakır, Mardin, Erzurum kentlerinde bulunan cezaevlerinde kaldı.
Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olan Kalkan, memleketi Cizre ilçesinin Bazift köyünde kitlesel olarak karşılandı.
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