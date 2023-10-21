Nizamettin Karaağar, 31 yıl sonra tahliye edildi

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından tahliyesi altı ay ertelenen 30 yıllık mahpus Nizamettin Karaağar, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Van’da 1993 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından müebbet hapis cezası verilen Nizamettin Karaağar, tutulduğu Diyarbakır T Tipi Cezaevi’nden 30 yıl altı ay sonra tahliye oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Karaağar’ı, 30 yıl sonra tahliye olan tutuklular Mehmet Şerif Demir, Savaş Karaman, Kutsi Çağır ve Veysel Avcı ile MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) yöneticileri karşıladı.

Muş, Antep, Kalkandere, Kandıra, Bartın, Siirt ve Diyarbakır cezaevlerinde kalan Karaağar’ın 12 Eylül’de tahliye olması beklenirken, İdari Gözlem Kurulu infazı altı ay erteledi. Bunun üzerine ailesi gözlem kurulunun kararının iptali için Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz etti.

İtirazın reddedilmesi üzerine Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Karaağar için tahliye kararı verildi.