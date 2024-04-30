Baby Reindeer'ın 'gerçek Martha'sı Netflix'e dava açacak

Netflix'in son günlerde en çok tartışılan yapımı olan Baby Reindeer'da taciz faili olarak temsil edilen Martha karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu iddia eden Fiona Harvey, Netflix'e dava açacağını duyurdu.

Netflix'in çok konuşulan dizisi Baby Reindeer'da taciz faili olarak temsil edilen Martha karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu iddia eden Fiona Harvey, Netflix'e dava açmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Richard Gadd'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı dizide Jessica Gunning'in canlandırdığı Martha karakteri, ısrarlı takip ve taciz faizi olarak temsil ediliyor. Dizi, bu hafta Netflix'in küresel en çok izlenenlar listesinde ilk 10'a girdi.

"HESAP SORACAĞIM"

Martha karakterinin kendisi olduğunu öne süren Fiona Harvey, Scottish Sun gazetesine konuştu. Dizinin gerçek bir hikayeye dayandığı belirtildiğinden beri ölüm tehditleri almaya başladığını anlatan Harvey, "İnsanlar muhtemelen benim bir seri katil olduğumu söyleyecekler. Bu böyle devam edemez. Onlara hesap soracağım" dedi.

Yetkin bir avukat olduğunu ve davasını kendi başına yürüteceğini de söyleyen Harvey, "Okulumda en başarılı öğrenciydim. Fotografik bir hafızam var ve büyük dosyaları hatırlayabiliyorum" diye konuştu.

Netflix dizisi Baby Reindeer'ın gerçek hayattaki 'taciz faili' olduğu iddia edilen kadın daha önce de İskoçya'nın önde gelen iki siyasetçisini taciz etmekle suçlanmıştı.

The Scottish Sun'ın haberine göre, 58 yaşındaki Fiona Harvey, 2013 yılında 78 yaşında vefat eden Glasgow Milletvekili Jimmy Wray ve 62 yaşındaki avukat eşi Laura ile eski bir İşçi Partisi üyesi olduğu dönemde temasa geçmişti.