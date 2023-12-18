BAE'nin hisse alacağı iddia edilmişti: Tunç Soyer'den Alsancak Limanı tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak Limanı’nda Birleşik Arap Emirlikleri’ne hisse satılması ile ilgili iddialara tepki gösterdi. Soyer, "İzmir’in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

BİRGÜN EGE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli AD Ports Group'un İzmir Limanı'ndan hisse almaya hazırlandığı iddialarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tepki gösterdi.

Soyer, "İzmir’in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı’nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Soyer yaptığı açıklamada, "Bazı güncel haberler yoluyla İzmir Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılma gayreti ve planları olduğunu öğrendim. Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı’nın bulunduğu bölgeye ‘Al Sancak’ denir. İktisat Kongresi yüzyıl önce bu liman nedeniyle İzmir’de toplanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu liman burada olduğu için İzmir Enternasyonel Fuarı’nı kurmuştur. Bu limanın satışı, herhangi bir gayrimenkul satışına benzemez" ifadelerini kullandı.

"İZMİR’İN VE ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNİ SATMAKTAN VAZGEÇİN"

Soyer, "Yüzyıl önce kazandığımız kabotaj hakkının; yani limanlarımızdaki ulusal egemenliğin ortadan kaldırılarak, kapitülasyonların geri getirilmesi anlamına gelir" dedi ve ekledi:

"Batırdığınız ekonomiyi toplamak istiyorsanız gençlerimize yatırım yapın, fabrikalar kurun, yabancı tohum şirketlerine peşkeş çektiğiniz Türk tarımını özgürleştirin. İzmir’in ve ülkemizin değerlerini satmaktan vazgeçin. İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı’nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Reuters, BAE'nin Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla İzmir limanından hisse almaya hazırlandığını iddia etmişti. Anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceği belirtilmişti.