Bağ bozumu başladı: Potansiyeli yüksek

BirGün / ELAZIĞ

10 bin yıllık şarapçılık geçmişi bulunan Elazığ’ın Alpagut bağlarında Öküzgözü ile Boğazkere’nin hasadına başlandı. Mey Diago Genel Müdürü Levent Kömür, bölgedeki üzümün şaraba dönüştürülmesinden en çok çiftçinin kârlı çıkacağını belirterek "Türkiye turizminin petrolü şaraptır" dedi.

Türkiye’nin dünyanın beşinci büyük bağ alanına sahip olduğunu bildiren Kömür, ancak ülke genelinde üretilen üzümün yalnızca yüzde 3’ünün şarap yapımına ayrıldığını bildirdi. Dünyada üretilen üzümün yarısına yakınının şaraba dönüştürülerek satıldığını kaydeden Kömür, şunları söyledi: “Bunu yapan ülkeler çok önemli katma değer elde ediyorlar. Komşumuz Yunanistan, Türkiye bağ alanının sadece yüzde 14’ü kadar bir alanda şaraplık üzüm yetiştiriyor; ama Türkiye’nin 10 katı şarap ihraç ediyor. Bu ve benzeri örnekler bize Türkiye’nin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.”