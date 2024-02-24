Bağcılar'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 50 kişi AKP'ye geçti

Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve 49 kişilik yönetimin tamamı, partisinden istifa ederek AKP'ye geçti. Kaplan, AKP'ye geçme nedenlerine ilişkin ise "İstanbul’daki kötü yönetime dur demek ve Bağcılar’daki genç, dinamik belediye başkanımızla birlikte yol yürüme isteği" olduğunu söyledi.

Yerel Seçim 2024 24.02.2024 17:20 Giriş: 24.02.2024 17:20

Güncelleme: 24.02.2024 17:30 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA