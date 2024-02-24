Bağcılar'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 50 kişi AKP'ye geçti
Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve 49 kişilik yönetimin tamamı, partisinden istifa ederek AKP'ye geçti. Kaplan, AKP'ye geçme nedenlerine ilişkin ise "İstanbul’daki kötü yönetime dur demek ve Bağcılar’daki genç, dinamik belediye başkanımızla birlikte yol yürüme isteği" olduğunu söyledi.
İstanbul Bağcılar'da Gelecek Partisi İlçe Başkanı ve 49 kişilik yönetimin tamamı AKP'ye katıldı.
Seçimlere 35 gün kala Bağcılar’da Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı’nda toplu istifa yaşandı.
Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, istifa ederek AKP'ye geçme kararı aldı.
AKP'ye geçen 50 kişi için Bağcılar AKP İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AKP İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AKP İlçe teşkilatı katıldı.
Kaplan, AKP'ye geçme nedenlerini şöyle açıkladı:
"Bizi etkileyen en özel durum İstanbul’daki kötü yönetime dur demek ve Bağcılar’daki genç, dinamik belediye başkanımızla birlikte yol yürüme isteğimiz. Onunla birlikte Bağcılar özelinde İstanbul’a güzel hizmetler verebilmektir. Abdullah başkan gençlerin en sevdiği başkandır. Bizlerin de gönlünün başkanı. Kendisini çok seviyoruz. Başkanımızla Bağcılar’da, Sayın Murat Kurum’la İstanbul’da mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonunu güzel şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum."