Bağımlılıkla mücadeleye ayrılan bütçe artmadı

Derinleşen yoksulluk ve artan işsizlik nedeniyle madde bağımlılığına eğilim artıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bağımlılıkla mücadeleye ayırdığı bütçe artmıyor. Sağlık Bakanlığı 2024 yılı Bütçe Teklifi’nde gelecek yıl bağımlılıkla mücadeleye 3 milyar 373 milyon TL ayrıldığı görüldü.

Yüzbinlerce gencin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı için AMATEM kapısında beklediğine dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2024 bütçesinde AMATEM kapasitesi için yalnızca yüzde 1,4 oranında artış öngörülmesine tepki gösterdi.

AMATEM sayısı ile yatak kapasite sayılarının yıllardır hemen hemen hiç artırılmadığını vurgulayan Emir, “Kapasite artarsa, tedavi gören sayısı artacak ve uyuşturucu ile ilgili mevcut tablo ortaya çıkacak. İktidar bundan korkuyor” dedi.

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Emir, madde bağımlılığının her yıl arttığına dikkat çeken Emir, şu ifadeleri kullandı:

“İktidar her alanda olduğu gibi bu sorunla ilgili de verileri gizleme çabası içerisine giriyor. Ne kadar gizlemeye çalışsa da yakalanan uyuşturucu miktarlarındaki artışlar, gerçeği gözler önüne sererken bir yandan da yüzbinlerce genç AMATEM kapılarında tedavi sırası beklemek zorunda kalıyor. 2024 yılı bütçesine baktığımızda da AMATEM ve ÇEMATEM kapasitesinin artırılmadığını görüyoruz. 2022 yılında 135 olan toplam AMATEM ve ÇEMATEM sayısının bu yılın sonunda 138’e ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki yıl için öngörülen artış ise sadece 2’nci. Yani, Sağlık Bakanlığı koca bir yıl boyunca sadece 2 adet AMATEM ve ÇEMATEM açmayı öngörüyor. Buradan da Sağlık Bakanlığının yine uyuşturucu ile mücadele ediyormuş gibi yaptığını anlıyoruz. AMATEM’lerin kapasitesinin müsaade ettiği kadar kişi yatarak tedavi olabiliyor. Biliyoruz ki kapasite artırılsa, yatarak tedavi gören kişi sayısı da artacak. ‘Modern hastane’ sloganıyla otel görünümlü hastaneler inşa ettirerek müteahhitleri zenginleştiren iktidarın esas olarak bu bağımlılık sorununa eğilmesi gerekiyor.”