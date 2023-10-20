Umutsuzluk binlerce genci uyuşturucuya sürüklüyor

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, madde bağımlılığına karşı mücadelenin kurumlar arası işbirliğiyle yapılması gerektiğini söyledi.

Dr. Yaman, TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi'nin uyuşturucu kullanımının araştırılmasına ilişkin grup önerisi üzerinde şunları söyledi: "9 yaşa kadar inen madde bağımlılığı sadece gençlik dönemini değil, çocukluk dönemini de kapsayan toplumsal bir sorun. Türkiye'de 20 yıl önce bu iktidar tarafından başlatılan sağlıkta dönüşüm programı ile maalesef, birinci basamak koruyucu sağlık sistemimiz göz ardı edildi. Bölge nüfusunun uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakından takip edilebileceği bir kurgudan uzaklaşıldı.”

Yaman, yoksulluğun, uyuşturucuyla mücadelenin de ana unsuru olduğunu savunarak şöyle devam etti: "Yoksulluk artık bu ülkede bir halk sağlığı sorunu ve konunun yarattığı ekonomik kıskaç ve tükenmişlik hali, umut arayışı içinde olan gençlerimizi ve kontrolsüz kalan çocuklarımızı uyuşturucu felaketine sürüklemekte" ifadelerini kullandı.