Kılıçdaroğlu Urfa'da konuştu: Uyuşturucu artık milli güvenlik sorunudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Urfa'da partisinin yerel yönetim çalıştayında konuştu. Urfa'nın iyi bir belediyecilikle Türkiye için çok önemli bir kent haline gelebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında uyuşturucu sorunu, Suriyeli sığınmacılar, kayyumlar ve Emine Şenyaşar'dan da bahsetti.

Urfa'da, partisinin yerel yönetim çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı eleştirdi. "Sahipsiz milyonlar var" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidar, kimsesizlerin kimsesi olabiliyor mu? Ceplerini doldurmaktan başka ne yapıyorlar?" diye sordu.

Urfa'daki çiftçilerin sorunlarından bahseden Kılıçdaroğlu, iktidarın yandaşlarına kazanç sağlamak için üreticileri desteklemediğini savundu. Toprak Mahsülleri Ofisi'ni CHP'nin kurduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yolla CHP iktidarında çiftçilerin desteklendiğini söyledi.

"HEPSİNİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEKTİM"

Urfa'nın tarihi açıdan görkemli bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim tam bir felaket. 60-70 kişilik sınıflarda bir öğretmen öğrenciyle nasıl ilişki kuracak? Derslik için de söz veriyoruz. Büyülşehir belediye başkanlığını bize vereceksiniz, 5 bin derslik kuracağız. Eğer Şanlıurfalı kardeşim çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyorsa, en az 100 kreşin Urfa'da olmasını istiyorsa CHP'nin adayına oy verecek, beraber takip edeceğiz."

"Karnını doyurmakta zorlanan Urfalı kardeşim bir de Suriyelilerin karnını doyuruyor. İktidar olsaydım bunların hepsini ülkelerine gönderecektim. Ben onlara da üzülüyorum. Onlar da insan."

"UYUŞTURUCU ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Uyuşturucu sorunundan da bahseden Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu nedeniyle gençliğimizi kaybedebiliriz. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur. Cezaevinde bir tane bile uyuşturucu baronu göremezsiniz" dedi.

"ESKİŞEHİR ÇÖLDEN VAHAYA DÖNDÜ"

CHP'nin yerel yönetimlerde yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Eskişehir örneğini verdi:

"Eskişehir hafta sonu turist kaynıyor. Eskişehir bir çöl gibiydi, vahaya döndü. Kim yaptı? CHP. Şanlıurfa'da çok daha fazla şey var ama vizyon lazım. Zenginleşmek için siyaseti kullanırsanız toplum yoksul kalır. Şanlıurfa bir Kudüs, bir İstanbul olabilir."

Yol yapıp çöp toplamanın belediyecilik olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediyecilik bir beldeyi ileri taşımaktır, onların kafası basmaz bu işe" dedi.

"KAYYUM UYGULAMASI TAM BİR FELAKETTİR"

Siyasi iktidar için en önemli konunun 'ahlâki ve siyasi meşruiyeti' olduğunu bile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer montaj videolar yapıyorsanız ahlâki ve siyasî meşruiyetiniz tartışılır hale gelir. Milletin seçtiği belediye başkanı yerine kayyum atarsanız, siyasî meşruiyete gölge düşürür. Bu millet niye oy kullanıyor? Bunun adı demokrasi olur mu? Bu tam bir felakettir" diye konuştu.

"EMİNE ŞENYAŞAR NEREDEYSE SUÇLU İLAN EDİLDİ"

2 oğlu ve eşi 2018'de AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından katledilen Emine Şenyaşar'dan da bahseden Kılıçdaroğlu, hastanedeki saldırının görüntülerinin kaybedildiğini hatırlattı. Emine Şenyaşar'ın neredeyse suçlu ilan edildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "8 savcı iddianame hazırlamaya korktu. Oraya arkadaşlarımız geldi. Kimse sahipsiz değildir bu memlekette. Dava açıldı, takip ediyoruz" dedi.