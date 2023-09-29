Kılıçdaroğlu: "Saray Hükümeti, 'Türkiye’yi daha ne kadar küçük düşürebilirim' arayışında"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın AYM ve AİHM kararlarını uygulamamasından yola çıkarak "Saray Hükümeti, 'Türkiye’yi daha ne kadar küçük düşürebilirim' arayışında" dedi.

Güncel 29.09.2023 17:34 Giriş: 29.09.2023 17:34

Güncelleme: 29.09.2023 17:41 Kaynak: Haber Merkezi