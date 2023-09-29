Kılıçdaroğlu: "Saray Hükümeti, 'Türkiye’yi daha ne kadar küçük düşürebilirim' arayışında"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın AYM ve AİHM kararlarını uygulamamasından yola çıkarak "Saray Hükümeti, 'Türkiye’yi daha ne kadar küçük düşürebilirim' arayışında" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymayan iktidarı eleştirdi.
Dün Yargıtay'ın Gezi Davası'nda ceza alan beş kişi hakkındaki kararları onamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin AİHM ve AYM kararlarına uymamasının ülkeyi itibarsızlaştırdığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
Bakmayın “dik durma, boyun eğmeme” yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2023