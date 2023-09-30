Kılıçdaroğlu tepki göstermişti: 'Kumar baronu' Veysel Şahin'in ortağının eşi, CHP il yönetiminde

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, gündeme getirdiği "yasa dışı bahis" suçundan hüküm giyen ancak infaz süresi dolmadan hakkında tahliye kararı verilen yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in ortağı Hayrettin Evci'nin eşi Fatmagül Evci'nin CHP Giresun İl Yönetimi'nde yer aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Fatmagül Evci ile Veysel Şahin'in eşi Demet Şahin'in de kardeş olduğu belirtildi.

CHP Giresun İl Yönetimi'nde yer alan Hayrettin Evci'nin eşi Fatmagül Evci'nin, Kılıçdaroğlu'nun tahliyesini eleştirdiği 'kumar baronu' Veysel Şahin'in baldızı ve iş ortağı olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre, CHP Giresun İl Yönetimi'nde Başkan Yardımcısı olan Hayrettin Evci'nin eşi Fatmagül Demirkılıç Evci ile Şahin'in eşi Demet Şahin'in kardeş olduğu ortaya çıktı.

Veysel Şahin'in 2016 yılında satın aldığı ve eşi Demet Şahin'in üzerine yapılan KKTC'nin Girne şehrindeki Liman Otel & Casino'da 2020 yılında bir devir işlemi yaşanmıştı.

Otelin yüzde 30'luk iki hissesinin Besim Tibuk'un çalışanları Sertuğ Apdullah Gülcan ve Muhammet Yılmaz'a aktarıldığı, yüzde 40'lık hissenin ise Şahin'in Fatmagül Evci'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2021 yılında ise Tibuk'un sahibi olduğu Net Holding bünyesindeki Merit Otelleri, Liman Otel ve Casino’yu işletmek üzere 20 yıllığına kiralamıştı.

12 Haziran 2022'de gerçekleşen CHP Giresun İl Kongresi'nde Gültekin Uzunalioğlu başkanlığında oluşan yönetimde Fatmagül Demirkılıç Evci'nin eşi Hayrettin Evci ismi de yer aldı. Evci ismine partililerden bazılarının itiraz ettiği fakat maddi destekleri sebebiyle bu itirazların kabul edilmediği partili isimler tarafından iddia edildi.

Fotoğraf: Hayrettin Evci ve Kemal Kılıçdaroğlu

Partililer, Evci'nin CHP'de tanınan biri olmadığını, partiye para aktardığını ve kaynağı belirsiz olan bu paranın rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Seçimden sonra il yönetiminden bir ismin Evci'nin parti yönetiminden çıkarılması için talepte bulunduğu fakat bunun kabul edilmediği belirtildi. Partililer, Veysel Şahin ile ilgili kamuoyunda oluşan gündem sonrası Evci'nin Facebook hesabını kapattığını ve yaklaşık 2 aydır partiye uğramadığını öne sürdü.

EVCİ'NİN YÖNETİMDEN ÇIKARILMASI İÇİN BİR YÖNETİCİ TALEPTE BULUNMUŞ

Konuyla ilgili iddiaların sorulmak istendiği Hayrettin Evci'nin telefonuna yantı vermediği, CHP Giresun İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu aracılığıyla da iletişim kurulamadığı aktarıldı. İddialar hakkında kendisine sorulan sorulara yanıt veren Gültekin Uzunalioğlu ise, Evci ailesinin partiye maddi destek sağladıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Giresun'da uzun yıllar baro başkanlığı yaptığını hatırlatarak böyle bir durumu kabul etmeyeceğini belirten Uzunalioğlu, konunun 7 Ekim'de gerçekleşecek kongre için aday olmayı düşünen bir kısım partili tarafından ortaya atıldığını öne sürdü.

Uzunalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar dedikodu. Biz şifahen araştırdık böyle bir şeye rastlamadık. Giresun küçük bir yer, seçim sathına girince herkes herkesin hakkında bir şeyler söylüyor. Sayın Evci'nin partiye uğramadığı doğru değil. Geçen hafta partideydi. Sayın Evci, Dereli ilçesinden bir vatandaş. Gayrimenkul olarak zengin bir arkadaşımız. Partiye maddi destek sağladığı doğru değil. Bizim 7 Ekim'de kongremiz var. Bunu iddia edenler kongrede aday olmadığımızı bilsinler. O arkadaşlar aday olsun. Hayrettin Evci'nin yönetime gireceği yok. Daha önce yönetimden çıkarılması için bu isimlerden biri talepte bulunmuştu."

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin "örgüt kurmak" ve "yasa dışı bahis oynatmak" suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak avukatının müvekkilinin kesinleşmiş suçu ile derdest davalar arasında mükerrerlik ilişkisi bulunduğunu ve yeniden yargılanma yapılmasını istemesi nedeniyle dosyayı inceleyen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Mart günü mesai biriminde Veysel Şahin’in infazını durdurarak tahliyesine karar vermişti.

Karar yargı camiasında büyük tepki yaratmış ve tahliye kararını veren heyet aynı gece 22.00 sırasında adliyeye gelerek tahliye kararını iptal etmişti. Hakimler Savcılar Kurulu Şahin’in infaz süresi dolmadan tahliye kararı veren mahkeme heyeti hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şahin ise 14 Nisan 2023'te Marmara Cezaevi’nden (Silivri) tahliye edilmişti.