Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'na 'Veysel Şahin' yanıtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Tunç, "Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Veysel Şahin hakkındaki sorularına yanıt verdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bağımsız yargı kararları üzerinden gerçekleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddediyoruz" dedi.

Açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında '1-2 saat' geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur?" sorularını yönelten Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu savundu.

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu iddia eden Tunç, şunları söyledi:

"Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Yargı mensupları her suçla ve suçluyla hukuk içerisinde Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle mücadele etmeye devam edecektir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGIYI YIPRATMAK, ADALETE GÜVENİ SARSMAK İSTEYEN KÖTÜ NİYETLİLERE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bağımsız yargı kararları üzerinden gerçekleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralarını ve hakaretlerini… https://t.co/39qQOjBbr9 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 21, 2023

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kılıçdaroğlu'nun bağımsız ve tarafsız Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü.

Şahin hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapis cezası verildiği ve Marmara 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infazı devam ederken avukatının itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen değişik iş kararına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bilgisi yer aldı.

İtirazın değerlendirilmesi sonucu aynı mahkemece ilk kararın iptalinin kararlaştırıldığı aktarıldığı kaydedilen açıklamada, "İddiaya konu olan hükümlünün 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının infazına devam edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bu safhada mahkemenin verdiği kararların yargı süreçlerinin bir parçası olduğu anımsatılan kararda, "yargı mensuplarına yönelik açıklamaların yargıya güveni sarsmaya yönelik olduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargıya müdahale edildiği şeklindeki beyanlar bağımsız ve tarafsız Türk yargısını yıpratmaya matuftur. Anayasa'nın 9'uncu maddesinde yer aldığı üzere; 'Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.' Yine 138'inci maddeye göre; 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.' Bu hakikati görmezden gelen ve millet adına karar veren yargı mensuplarına yönelik açıklamalarla adalete güveni sarsmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır."

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yasa dışı bahis" suçundan hüküm giyen Veysel Şahin hakkında bir paylaşımda bulunarak hakkındaki tahliye kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sormuştu.

Kılıçdaroğlu, "Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin'i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş Sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki Mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?" sorularını yöneltmişti.