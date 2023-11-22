'Bağış bilgisayarları satıp kumar oynadı' iddiası: Okul müdürü hakkında 'memurluktan çıkarma' talebi

Afyon'da, Emirdağ'a bağlı Güveççi'de okula bağışlanan bilgisayarlardan 9'unun satıp kumar oynadığı iddia edilen okul müdürü Mustafa Akyüz hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Akyüz'ün ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası teklif etti.

Afyonkarahisar'da, bağışçılar tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Akyüz hakkında ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası teklif edildi.

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda bağışçılar tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak bağışlandı.

İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti.Yaşanan olayın ardından okul müdürünün izin alarak memleketi Düzce’ye gittiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlanırken, raporda ise şu ifadelere yer verildi:

“Emirdağ ilçesi Güveçci Ortaokulu Müdür Vekili olarak görev yaptığı sırada 2023 Yılı Eylül ayı sonunda Güveçci Köyü Güzelleştirme Derneği tarafından Güveçci Ortaokulu’na hibe edilen 19 adet bilgisayardan 8’ini sattığı iddia edilen M.A. hakkında 657 sayılı DMK’nun 125 E-g maddesi gereğince ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası teklif edilmiştir.”