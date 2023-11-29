Bağış şartını umursamadılar

Bir yurttaş arsalarını, “bina yapılması ve kira geliriyle de ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması” şartıyla devlete bağışladı. Ancak şimdi kiracılar, “Daireler lojman olarak kullanılacak” denilerek sokağa atılıyor.

İsmail ARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, hem bir yurttaşın bağış şartına uymadı ve hem de 28 aileyi zorla sokağa atma kararı aldı. Uzun yıllar yurtdışında çalışarak emekli olan Mahmut Özpekmezci isimli bir yurttaş, 1 Aralık 2011 tarihinde, Antep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 10 arsasını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne “şartlı” olarak bağışladı. Özpekmezci bağış şartı olarak, “Arsaların satılmaması. Arsalara inşa edilecek binalardan elde edilecek kira gelirleriyle de yoksul ve fakir öğrencilere yardım yapılmasını” istedi.

Ayrıca şartlarını, “Öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması, fakir ve muhtaç ailelerin gıda, giyim, yakacak, hastane, tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması” şeklinde sıraladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Özpekmezci’nin sıraladığı tüm şartları kabul ederek bağışı kabul etti.

Özpekmezci’nin bağışladı arsalardan birine de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Elitpark Sitesi adı altında 51 dairelik bir konut projesi inşa edildi. Sonra da bu daireler ihale düzenlenerek kiralandı. Yani Vakfılar Genel Müdürlüğü, yaklaşık 12 yıl boyunca Özpekmezci’nin bağış şartlarına büyük oran uydu. Ancak kısa süre önce, ihaleyle daireleri kiralayanlara bir yazı gönderildi. 51 daireden 28’inin lojman statüsüne çevrildiği ve kiracıların 31 Aralık 2023 tarihinde kadar daireleri boşaltması istendi. Eğer daireler boşaltılmazsa da kolluk kuvveti ile zorla boşaltılacağı tebliğ edildi.

KARARDAN VAZGEÇİN

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün zorla evlerinden çıkarmak istediği yurttaşlar ise duruma tepki gösterdi. Binanın önünde eylem yapıp açıklama yapan yurttaşlar, “Şartlı olarak bağışlanan arazi üzerine inşa edilen konutlarda ihaleye katılarak kiracı olduklarını ve yapılan işlemin kanunsuz olduğunu” belirtti. Yurttaşlar, bağış şartlarına uyulmasını ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün daireleri lojman olarak kullanma kararından vazgeçmesini talep etti.