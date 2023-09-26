Bahçelere 73 günde 258 milyon harcandı

17 Temmuz - 21 Eylül döneminde sonuçlanan millet bahçelerine yönelik dokuz ihale kapsamında kamu idarelerinin kasasından tam 258,5 milyon TL harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi. 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu.

Genelgenin etkisizliği, kamu idarelerinin fahiş harcamaları ile gözler önüne serildi. Genelgenin işleme konulma tarihi olan 17 Temmuz itibarıyla kamu idarelerinin millet bahçeleri için harcadığı toplam para 250 milyon TL’yi aştı. 17 Temmuz ile 21 Eylül dönemini kapsayan 73 günde millet bahçeleri için harcanan toplam para kayıtlara, 258 milyon 573 bin 9 TL olarak geçti. 17 Temmuz-21 Eylül döneminde kamu idarelerince dokuz millet bahçesi ihalesi gerçekleştirildi. Millet bahçesi için en maliyetli harcamayı, 157 milyon 490 bin 87 TL’ye AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı. Harcama kapsamında Gebze Millet Bahçesi ve bahçenin çevre yollarının yapılacağı bildirildi. Belediye, Çayırova İlçesi’ndeki millet bahçesi için de on milyonlarca lira harcadı. İlçedeki millet bahçesine çıkacak çevre yolunun yapımı için 14 Eylül’de inşaat şirketiyle 81 milyon 532 bin TL’lik anlaşma yapıldığı öğrenildi.

17 Temmuz ile 21 Eylül arasında sonuçlanan millet bahçesi ihaleleri arasında en maliyetli üçüncü ihale ise “Körfez Çevre Düzenleme (Millet Bahçesi) Projesi” ihalesi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale kapsamında 1 milyon 415 bin 500 TL gözden çıkarıldı.

Kamu idarelerinin kasasından 258,5 milyon TL çıkmasına neden olan diğer millet bahçesi ihaleleri ise şöyle sıralandı:

•Eyyübiye Gençlik Merkezleri ile Eyyübiye Millet Bahçesinde Yer Alan Kapalı Alanların Bakım Onarım İşi: 2 milyon 824 bin 394 TL

•Dikilitaş Millet Bahçesi İçinde Bulunan İki Adet Binanın Tadilatı Yapım İşi: 11 milyon 468 bin 44 TL

•Millet Bahçesi Büyükşehir Belediye Kütüphanesine Mobilya Alımı: 840 bin 500 TL

•Metin Erişken Millet Bahçesi Eklenti Yapısı: 980 bin TL

•Güneştepe Millet Bahçesi, Derslik Gençosman, Sofra Güngören, Hasbahçe Kültür Merkezi, Merter Etkinlik Alanı, Çay Bahçe İç ve Dış Cephe Tasarım Uygulamaları 35 Kalem Mal Alımı: 1 milyon 340 bin 605 TL

•Millet Bahçesi Sosyal Yaşam Merkezi Ofis Malzemesi: 681 bin 25 TL.